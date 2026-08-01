El joven brasileño Endrick solo necesitó dos toques para abrir el marcador en su debut con el Real Madrid durante el partido amistoso ante el Fiorentina italiano, en un arranque ideal que refleja su preparación para la nueva temporada.

El gol llegó en el minuto 12 de partido, cuando Álvaro Carreras envió un centro desde la banda izquierda al interior del área, y Endrick lo recibió con dos movimientos veloces: control y disparo, con los que batió al portero del Fiorentina David de Gea, poniendo por delante al conjunto merengue por 1-0.

Este gol tempranero le dio tranquilidad al Real Madrid en su primer partido preparatorio oficial de la nueva temporada bajo la dirección de José Mourinho, lo que permitió al técnico portugués la oportunidad de probar más opciones tácticas sin la presión del resultado.

Esta destacada aparición de Endrick supone un inicio prometedor para el jugador brasileño, que busca demostrar su valía en las filas del club merengue, sobre todo ante la feroz competencia por los puestos de la línea de ataque, donde mostró rapidez de reflejos y capacidad para definir en los momentos decisivos.

Este partido se enmarca en una serie de pruebas amistosas que disputa el Real Madrid como preparación para la nueva temporada, tras dos partidos de entrenamiento previos ante el Alcorcón y el Leganés en el centro de Valdebebas, dentro del plan de Mourinho para forjar la compenetración y evaluar la preparación de sus jugadores antes de los compromisos oficiales.