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Una amplia encuesta realizada por el diario español AS ha revelado el lugar que ocupa Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, entre los aficionados al fútbol.

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En la encuesta del diario madrileño, el internacional inglés superó a varias leyendas del fútbol y a estrellas actuales, entre ellas Andrés Iniesta, Steven Gerrard y Michael Laudrup. Se quedó cerca de Luka Modric, pero lejos de Zinedine Zidane.

La encuesta llegó tras la notable actuación de Bellingham ante el Eindhoven en la Liga de Campeones. Empezó el partido en el banquillo, entró en la segunda parte y cambió por completo el rendimiento del Real Madrid: marcó un gol y dio una asistencia, lo que lo convirtió en una de las grandes figuras de un encuentro que terminó con victoria del conjunto merengue por 5-1.

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El diario enfrentó directamente a Bellingham con diez jugadores y preguntó a los lectores si lo consideraban mejor que cada uno de ellos por separado.

En la encuesta participaron 13.212 personas, según los resultados publicados por el diario madrileño al cierre de la votación en su edición vespertina.

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El resultado más llamativo fue la amplia ventaja de Bellingham sobre Pedri, jugador del Barcelona: lo eligió el 86% de los participantes, frente a solo un 14% para la estrella española.

El jugador del Real Madrid también se impuso a Steven Gerrard por un 83% frente a un 17%, a Michael Laudrup por un 72% frente a un 28% y a Andrés Iniesta por un 62% frente a un 38%.

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Por otro lado, Bellingham no tuvo problemas para superar a otros nombres: obtuvo el 97% de los votos frente a Martin Odegaard y se impuso a Rayan Cherki con un 96%, a Paul Scholes con un 92% y a Frank Rijkaard con un 89%.

Sin embargo, la comparación con su excompañero en el Real Madrid Luka Modric fue más complicada: el 66% de los participantes prefirió a la estrella croata, frente a un 34% para Bellingham.

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Zinedine Zidane, por su parte, fue el único nombre que superó a Bellingham por un margen mayor, ya que lo eligió el 79% de los participantes, frente a un 21% para el internacional inglés.

Bellingham ya había hablado de las comparaciones con Zidane tras el partido ante el Eindhoven: "No supone una presión para mí, sino un honor. Hago algunas cosas que algunos creen que se parecen a Zidane, pero él era mucho mejor que yo".

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En cuanto a los números, el diario señaló que Bellingham es el tercer jugador del Real Madrid con más minutos esta temporada, con 1447, por detrás de Thibaut Courtois, que ha disputado 1530, y de Kylian Mbappé, que suma 1613.

En ese tiempo, Bellingham ha marcado 7 goles y ha dado 5 asistencias. Su tanto ante el Eindhoven fue uno de sus momentos más destacados, y además fabricó la ocasión del otro gol con un pase a Vinícius Júnior.

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Bellingham atribuyó la mejora de su nivel a su entrenador, José Mourinho, y lo resumió así: "Mourinho, nada más".