El Real Madrid ha abierto la puerta a una posible salida de Vinicius Junior este verano, si el Arsenal decide convertir su interés inicial en una gran oferta económica, ante el estancamiento de las negociaciones para renovar el contrato de la estrella brasileña, que afronta su última temporada con el club español, según informes de prensa.

El diario"Daily Mail" británico señaló este sábado que las negociaciones de renovación no han experimentado ningún avance durante los últimos 12 meses, debido a la exigencia de Vinicius de percibir un salario cercano al de Kylian Mbappé, el más alto de la plantilla, además de una importante prima de fidelidad, en un momento en el que el Real Madrid no quiere arriesgarse a perder al jugador de forma gratuita en el verano de 2027.

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El informe añadió que no se espera que el técnico José Mourinho se interponga en el camino de ninguna operación, pese a su gran valoración del potencial del jugador, ya que considera que su marcha podría resolver un dilema táctico que sufrieron tanto Carlo Ancelotti como Xabi Alonso, consistente en la dificultad de integrar a Vinicius y a Mbappé en la línea ofensiva, debido a su deseo de ocupar los mismos espacios y a lo limitado de sus funciones defensivas.

Además, la relación entre Vinicius y Mbappé tampoco ha sido ideal fuera del campo, ya que el francés responsabilizó a su compañero de contribuir a la destitución de Xabi Alonso, después de que las protestas del brasileño por su sustitución desataran una crisis que debilitó la posición del entrenador, quien fue destituido posteriormente pese al intento de Mbappé de apoyarlo, participando en la Supercopa de España sin estar plenamente en condiciones, según el "Daily Mail".

El diario añadió que Mourinho ya se había enfrentado a situaciones similares durante su primera etapa en el Real Madrid, cuando aceptó la salida de Raúl y Guti para rebajar la tensión dentro del vestuario.

El desencuentro entre Mourinho y Vinicius

El informe también abordó el desencuentro que surgió entre Mourinho y Vinicius tras el enfrentamiento ante el Benfica en el playoff de la Liga de Campeones, después de que el jugador brasileño acusara a Gianluca Prestianni de dirigirle insultos racistas.

Mourinho declaró tras el partido que no podía asegurar la veracidad de ninguna de las dos versiones, y también criticó la forma en que Vinicius celebró su gol, algo que no fue bien recibido en el entorno del jugador, y después de lo cual no se produjo ningún intento de reconciliación.

La persistencia de la crisis de renovación coloca al club merengue ante dos opciones: satisfacer las exigencias de Vinicius con un contrato valorado en unos 30 millones de euros anuales, además de una prima de fidelidad de 15 millones de euros, o estudiar su venta este verano, si el Arsenal presenta una oferta adecuada, para evitar perderlo de forma gratuita tras la finalización de su contrato.