El mundo del fútbol miró esta noche hacia la ciudad de La Plata. Allí, Daniele De Rossi jugó su primer encuentro con la camiseta de Boca, frente a Almagro por los 16avos de final de la Copa . Y, lógicamente, el experimentado volante italiano fue el protagonista central.

A los 31 minutos del segundo tiempo se terminó el estreno de De Rossi. Un gol, una amarilla y la demostración de un enorme talento que no necesita de tiempos. Lejos de los pronósticos agoreros, completó un buen partido y no seráa simplemente un ave de paso exótica.

Más allá de la alegría por el gol, Daniele De Rossi se hizo un nombre en el fútbol con temperamento. Y lo dejó claro en La PLata, al cosechar su primera amarilla por ir a cada pelota como si fuera la final del mundo. Y de rápida adaptación al fútbol argentino, ya se quejó de los árbitros.

En menos de media hora, Daniele De Rossi completó su gran deseo: debutó con la camiseta de Boca y metió un gol, de cabeza a la salida de un corner. La ovación no se hizo esperar y ya tiene en la mano a todos los hinchas.

Las formaciones de Boca y Almagro salieron juntas para disputar el encuentro y todas las miradas fueron en busca del volante.

Apenas salió al campo de juego para hacer la entrada en calor, los hinchas xeneizes estallaron en un grito para darle la calurosa bienvenida al italiano, que ya siente en carne propia aquello que siempre imaginó.

Con gorro de lana por la baja temperatura, sin permitir ninguna distracción, Daniele De Rossi bajó del micro que trasladó al plantel de Boca y se metió directamente al vestuario, casi sin levantar la mirada ante los saludos. Concentración al máximo para el debut.

Tanto la cuenta oficial de la como la del club publicaron la imagen esperada por todos los hinchas de Boca: la camiseta 16 azul y oro, colgada en el vestuario del Estadio Ciudad de La Plata, a la espera del mediocampista italiano.

Rival como jugador de pero compañero en la Selección italiana, Alex Del Piero publicó un mensaje en Twitter dedicado a De Rossi: "Quién sabe cómo se sentirá Daniele #DeRossi en este momento, listo para salir al campo de juego con @BocaJrsOficial, por primera vez sin los colores de toda su vida. Yo me sentí un poco "perdido". Buena suerte y un fuerte abrazo Daniele! #ADP10 #Boca".

Chissà come si sentirà Daniele #DeRossi, pronto a scendere in campo con il @BocaJrsOficial per la prima volta senza i colori della vita addosso. Io mi sentii un pò "perso”... In bocca al lupo e un grande abbraccio Daniele!#ADP10 #Boca