El belga Mike Penders, portero del Chelsea, cometió un grave error que le costó un gol a su equipo ante el Tottenham, en el minuto 77 del enfrentamiento entre ambos conjuntos, este sábado en el estadio de Stamford Bridge, en el marco de la Premier League.

Penders disputó el encuentro ante la ausencia del portero titular, Emiliano Martínez, quien sufrió una lesión en la mandíbula durante el anterior duelo frente al Everton y se sometió a una cirugía que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego varias semanas, por lo que el joven belga tuvo la oportunidad de ser titular en el derbi londinense.

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En el minuto 77, Penders intentó despejar un saque de esquina con el puño, pero el balón se dirigió de forma extraña en sentido contrario hacia su propia portería, superando la línea antes de que uno de los jugadores del Chelsea lograra sacarlo, con lo que el marcador se puso 1-0 para los visitantes.

Penders tiene 21 años, ya que nació el 31 de julio de 2005, mide dos metros de altura y comenzó su carrera con el Genk, con el que disputó su primer partido a nivel del primer equipo en julio de 2024, antes de fichar por el Chelsea en el verano de 2025, tras haberse acordado el traspaso un año antes.

El portero pasó la temporada 2025-2026 cedido al Estrasburgo francés, con el que participó en 52 partidos en las distintas competiciones y dejó su portería a cero en 12 encuentros, antes de regresar al Chelsea.

Penders había debutado en la Premier League como suplente durante el enfrentamiento ante el Everton, el pasado 17 de octubre, después de que Martínez se viera obligado a abandonar el terreno de juego por lesión, convirtiéndose en el portero más joven en jugar con el Chelsea en la historia de la Premier League, con 21 años y 78 días.



