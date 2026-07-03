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Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo... ¡Un error arbitral priva a la selección española de un gol válido!

L. Yamal
España
World Cup
Barcelona
España vs Austria
Austria
M. Cucurella
España
Austria
EE. UU.

Una foto de Kokorila

El árbitro sueco Glenn Niberg mostró firmeza y serenidad, pero también errores decisivos. Por ello, la red «Archivo Far», especializada en arbitraje, le dio un «aprobado por los pelos» tras dirigir el España-Austria del Mundial 2026.

La red le otorgó 5,0 de 10, pues, pese a una actuación mayormente buena, anuló un gol legal de Marc Cucurella en la primera parte.

El informe destaca su serenidad y sentido del humor, que ayudaron a mantener la fluidez del juego.

Sin embargo, anuló un gol legal de Cocorela al considerar, erróneamente, que Pau Kubarsi había cometido falta al portero austriaco.

Pese a ello, la cadena le otorgó el aprobado por su capacidad para controlar el partido y gestionar la presión, aunque advirtió que errores así pueden decidir un Mundial.

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