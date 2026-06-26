En vídeo: un empate sin goles da el pase a Australia a costa de Paraguay

La selección australiana se clasificó para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Paraguay este viernes en la última jornada de grupos.

Australia estuvo cerca de abrir el marcador en el 4’ con un disparo de Jackson Irvine que el portero Orlando Gil desvió a córner.

En el 36, Jordan Bos disparó con fuerza, pero Gil atrapó el balón. Así terminó el primer tiempo sin goles.

En la segunda parte Paraguay mejoró con la entrada de Mauricio Pardo, cuyo disparo en el 50′ lo detuvo Beach.

Un intento de Inciso, estrella paraguaya, se marchó fuera y el 0-0 persistió.

Australia suma 4 puntos y es segunda del Grupo D, por diferencia de goles sobre Paraguay, tercera.

Estados Unidos y Australia avanzaron como primeros y segundos del Grupo D, mientras que Paraguay aguarda los demás resultados de la última jornada para saber si avanza como uno de los mejores terceros.

Turquía, última con 3 puntos, quedó eliminada.