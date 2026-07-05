En vídeo... Parkola: «Será complicado contra Marruecos y Hakimi»

Bradley Barcola, estrella de Francia, elogió la fortaleza de Marruecos antes de los cuartos de final del Mundial.

Marruecos se medirá a Francia el jueves en cuartos, tras vencer 3-0 a Canadá, mientras que los Bleus eliminaron a Paraguay con un tanto de Mbappé de penalti.

Tras superar a Paraguay, declaró a L'Équipe: «Marruecos es muy bueno; ya lo demostró en 2022 y ahora también».

La estrella del PSG añadió: «Sabemos que el partido contra Marruecos será muy difícil».

Y añadió: «Tienen muchos buenos jugadores que militan en grandes clubes, y está mi compañero Achraf Hakimi, por supuesto, así que sabemos que será complicado, pero lo daremos todo».

Barkola comparte vestuario con Hakimi en el PSG, vigente bicampeón de la Liga de Campeones.

Marruecos, dirigido por Mohamed Wahbi, busca revancha tras la derrota en semifinales del Mundial 2022 bajo Walid Regragui.