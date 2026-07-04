En vídeo: Onahi iguala a una leyenda de Egipto 92 años después

Ezzedine Ounahi marcó su segundo gol con Marruecos ante Canadá este sábado en Houston, en los octavos del Mundial 2026.

Ounahi marcó un doblete en los minutos 50 y 82, y Sofiane Rahimi cerró el marcador en el 90+8, dando la victoria a los Leones del Atlas por 3-0.

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Con este doblete, Onahi se convirtió en el cuarto africano en marcar dos goles en un mismo partido de la fase eliminatoria del Mundial.





Onahi igualó así los logros del egipcio Abdel Rahman Fawzi contra Hungría en el Mundial de 1934, el camerunés Roger Milla ante Colombia en los octavos de 1990 y el senegalés Henri Camara frente a Suecia en la misma ronda de 2002, según la red francesa «stats foot».

Tras vencer a Canadá, los Leones del Atlas avanzaron a cuartos de final del Mundial 2026 y esperan al ganador de Francia-Paraguay.



