En vídeo: Nuno Mendes iguala la gesta de Ronaldo en el Mundial

Nuno Mendes, lateral del París Saint-Germain, emuló a su compañero Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, con Portugal en el Mundial.

Hoy, martes, Portugal venció a Uzbekistán en Houston en la segunda jornada del Mundial 2026.

En el minuto 17, Nuno Mendes marcó el segundo gol de Portugal con un potente tiro raso de falta que superó al portero uzbeko.

Ronaldo, autor del primer gol, cedía la responsabilidad al lateral del PSG, quien no defraudó.

Según Opta, es el segundo luso en anotar de falta en un Mundial tras Ronaldo, quien lo logró en 2018 ante España.

Además, es el quinto jugador del PSG en anotar en este Mundial, después de João Neves, Ibrahim M'Baye, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé.