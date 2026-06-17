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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: Modrić complica a Croacia y el VAR salva a Harry Kane

H. Kane
L. Modric
Inglaterra
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Inglaterra vs Croacia
Croacia
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Croacia
EE. UU.

La decisión del árbitro da a los ingleses la oportunidad de corregir el error

Un instante cambió la final: Luka Modrić, inesperadamente, cometió falta y Croacia concedió un penalti temprano ante Inglaterra. 

Tras una primera parada que enloqueció a la grada y la decisión del árbitro de repetir la ejecución, Harry Kane transformó la pena y dio a los ‘Tres Leones’ un inicio perfecto en el Mundial 2026.

Inglaterra y Croacia iniciaron su camino en la fase de grupos del Mundial 2026 con un duelo intenso, lleno de emoción y polémica desde el principio.

El capitán croata, Luka Modrić, derribó a Madueke dentro del área y el árbitro señaló penalti.

Harry Kane lanzó, pero el portero croata detuvo el balón y la afición local celebró el desenlace.

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Sin embargo, el VAR mostró que el portero se había adelantado, por lo que el árbitro ordenó repetir la pena máxima.

En la repetición, Kane, concentrado y sereno, colocó el balón en la red y dio a Inglaterra la ventaja en uno de los partidos más destacados de la primera jornada.

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