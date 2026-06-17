En vídeo: Modrić complica a Croacia y el VAR salva a Harry Kane

Un instante cambió la final: Luka Modrić, inesperadamente, cometió falta y Croacia concedió un penalti temprano ante Inglaterra.

Tras una primera parada que enloqueció a la grada y la decisión del árbitro de repetir la ejecución, Harry Kane transformó la pena y dio a los ‘Tres Leones’ un inicio perfecto en el Mundial 2026.

Inglaterra y Croacia iniciaron su camino en la fase de grupos del Mundial 2026 con un duelo intenso, lleno de emoción y polémica desde el principio.

El capitán croata, Luka Modrić, derribó a Madueke dentro del área y el árbitro señaló penalti.

Harry Kane lanzó, pero el portero croata detuvo el balón y la afición local celebró el desenlace.

Sin embargo, el VAR mostró que el portero se había adelantado, por lo que el árbitro ordenó repetir la pena máxima.

En la repetición, Kane, concentrado y sereno, colocó el balón en la red y dio a Inglaterra la ventaja en uno de los partidos más destacados de la primera jornada.