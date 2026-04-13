En vídeo: jugada cómica que acaba en un gol insólito

En un hecho insólito marcado por la casualidad y el dolor, la liga paraguaya vivió el gol más extraño de los últimos tiempos.

En el partido entre Rubio Ñu y Olimpia, disputado la madrugada de este lunes en Ciudad del Este, el árbitro pitó un penal a favor del Olimpia.

El delantero Sebastián Ferreira se adelantó para ejecutarla, pero el portero Franco Farragida la detuvo.

Al intentar despejar el balón con fuerza, el defensa Chapa Martínez impactó en el rostro de Ferreira; el rebote inesperado terminó en el fondo de la red.

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Pese a lo insólito del tanto, al terminar el partido Ferreira lo comentó con una sonrisa que no ocultaba el dolor.

El delantero paraguayo declaró tras el partido: «Sentí un dolor tan fuerte que no pude abrir los ojos al principio, pero parece que mi cara decidió contribuir al gol esta vez».

Y añadió riendo: «Por suerte hoy tenía la cara dura, ya que este es el segundo penalti que fallo este curso; tengo que mejorar mi técnica».

Y concluyó: «Un delantero vive para los goles, pero se puede aportar al equipo de cualquier manera, con el pie o con la cara».