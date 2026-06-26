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Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

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En vídeo: ¿Es cierto que Riyad Mahrez deja el Al-Ahly?

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El jugador argelino ha sido una de las figuras más destacadas del «Al-Raqi» en las últimas tres temporadas

Varios reportajes televisivos aseguran que el argelino Riyad Mahrez, estrella del Al-Ahly, podría dejar el equipo en el próximo mercado de fichajes de verano.

El club baraja su salida gracias a una cláusula que permite rescindir su contrato de forma unilateral antes de junio.

El periodista saudí Abdulrahman Al-Humaidi, en el programa «Nadina» de «MBC 1», admitió: «Circulan algunas noticias sobre la salida de Riyad Mahrez del Al-Ahly».

Sin embargo, nuestras fuentes confirman que está feliz en el club y quiere cumplir su contrato, así que se queda.

Mahrez llegó al Al-Ahli procedente del Manchester City en 2023 y se convirtió en pieza clave, contribuyendo a ganar tres títulos: dos Champions League asiáticas y la Supercopa saudí.

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