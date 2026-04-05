En vídeo: El tropiezo del Ejército Real y el Nahda de Berkane benefician al Wydad

El Real Ejército tropezó al empatar a cero con su rival, el Al-Kawkab de Marrakech, el domingo por la noche, en la 15.ª jornada de la Liga Profesional de Marruecos.

Los jugadores de ambos equipos no lograron marcar durante los 90 minutos.

El Real Ejército suma ahora 30 puntos y lidera la clasificación, por diferencia de goles sobre el Raja de Casablanca, segundo clasificado.

Por su parte, el Al-Kawkab de Marrakech suma 16 puntos y ocupa el décimo puesto.

En la misma jornada, el Nahda de Berkane empató a 1-1 con el Magreb de Fez.

El Nahda de Berkane se adelantó con un gol de Hamza El Moussaoui en el minuto 21 de penalti.

El Magreb Fez logró el empate en el minuto 69 por medio de Sufyan Benjida.

El Nahda Berkane suma ahora 26 puntos y ocupa el quinto puesto, frente a los 28 puntos del Magreb Fez, que se sitúa en cuarta posición.

El Wydad Casablanca suma 29 puntos y ocupa el tercer puesto; podría auparse al liderato si vence mañana lunes al Difaâ El Jadida.

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