En vídeo: el quinto. Llorente continúa su extraña historia con el Liverpool

Marcos Llorente, lateral del Atlético de Madrid, continuó su historia de amor con la portería del Liverpool en el estadio de Anfield, firmando cifras récord llamativas.

Llorente marcó su quinto gol en la portería del Liverpool en su propia casa en la Liga de Campeones de Europa, poniendo por delante al Atlético de Madrid a los 16 minutos del pitido inicial del partido entre ambos equipos esta noche de miércoles.

Los cinco goles de Llorente con la camiseta del Atlético de Madrid en el estadio de Anfield llegaron en apenas 3 partidos, ya que marcó un doblete en los octavos de final de la temporada 2019-2020, después otro doblete en la fase de grupos de la temporada pasada, antes de anotar un nuevo gol hoy.

Según las estadísticas de "Mister Chip", Llorente se convirtió en el jugador visitante que más goles ha marcado en la portería del Liverpool en el estadio de Anfield en la Liga de Campeones, superando a Karim Benzema, que anotó 4 goles.

El Real Madrid es el único club que supera el registro de Llorente en el estadio de Anfield en la Liga de Campeones, ya que el conjunto blanco marcó 8 goles, mientras que el jugador igualó por sí solo el total de lo que anotaron los clubes del Paris Saint-Germain, el Benfica y el PSV Eindhoven juntos.

Lo llamativo es que Llorente marcó 10 goles con el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, la mitad de ellos contra el Liverpool en Anfield.

Además, anotó más goles en el estadio del Liverpool en la competición continental que los que marcó en el estadio de su propio equipo, el Atlético de Madrid, donde se limitó a marcar solo 3 goles.