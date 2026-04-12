En vídeo: El Magreb de Fez vence al Wydad con un golazo

El Wydad de Casablanca perdió 1-0 ante el Magreb de Fez el domingo en la 15.ª jornada de la Liga Profesional de Marruecos.

El 0–0 se mantuvo hasta el minuto 80, cuando Idris Al-Jabali marcó de rabona.

El Wydad no igualó el marcador y el encuentro finalizó con la victoria del Magreb Fez.

El Magreb Fez lidera con 31 puntos, mientras que el Wydad se queda cuarto con 30.

El técnico francés Patrice Carteron aún no ha conseguido su primera victoria con el Wydad.

Cartierón ha dirigido al Wydad en tres partidos: derrota ante el Fath Rabat, derrota contra el Magreb Fez y empate con el Difaâ Hassani Jdidi.

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