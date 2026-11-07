En vídeo: el Leeds sorprende al Tottenham y a Marmoush en medio de una gran polémica arbitral

El Leeds United logró una emocionante victoria ante su invitado, el Tottenham Hotspur, por un gol a cero, la noche del sábado, en la décima jornada de la Premier League.

Noah Okafor marcó el gol de los locales en el minuto 79 del encuentro, con un potente disparo.

El egipcio Omar Marmoush participó en el once titular del Tottenham y abandonó el partido en el minuto 65.

Los Spurs probaron el amargo sabor de la derrota tras tres victorias consecutivas en la Premier League, quedándose con 12 puntos en el undécimo puesto, mientras que el Leeds elevó su cuenta a 14 puntos en el octavo lugar.

El diario "The Sun" informó de que el partido fue testigo de una decisión polémica por parte del árbitro asistente de vídeo.

Mathys Tel sufrió fuertes dolores después de que Jayden Bogle, jugador del Leeds, le lesionara el tendón de Aquiles del pie cerca de la línea del centro del campo.

Pero el lateral derecho del Leeds ni siquiera recibió una tarjeta amarilla, a pesar de su violenta entrada sobre el jugador francés.

Y tras una prolongada revisión por parte del árbitro asistente de vídeo, Tony Harrington, no se le pidió al árbitro John Brooks que acudiera a la pantalla del terreno de juego para revisar la jugada por sí mismo.

En un comunicado emitido por el centro de partidos de la Premier League inglesa se afirmó: "Se revisó la decisión del árbitro de no mostrar la tarjeta roja a Bogle tras su entrada sobre Tel, y el árbitro asistente de vídeo confirmó que la decisión era correcta".

El árbitro asistente de vídeo dijo: "Confirmo la decisión tomada sobre el terreno de juego de no mostrar la tarjeta roja. No hubo una gran velocidad en el impulso hacia la entrada, y además avanzó con sus pasos hacia el balón. Confirmo que la entrada fue imprudente".

El malestar del Tottenham aumentó después de que Tel se viera obligado a abandonar el rectángulo verde, a pesar de su intento de seguir jugando.

Pero la decisión del árbitro asistente de vídeo no fue la única jugada polémica durante la primera mitad del partido.

El Leeds creyó que merecía un penalti, después de que pareciera que Matheus Fernandes tocó el balón con la mano, pero el árbitro John Brooks y el árbitro asistente de vídeo Tony Harrington rechazaron las protestas de los locales y la reclamación de que se señalara un penalti.