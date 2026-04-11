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En vídeo: El Ejército Real vence al Nahda Berkane

FAR Rabat vs RSB Berkane
FAR Rabat
RSB Berkane
CAF Liga de Campeones
Marruecos

El Real Ejército avanzó hacia la final de la Liga de Campeones de África tras ganar 2-0 al Nahda Berkane en la ida de semifinales, el sábado por la noche.

La primera parte terminó 0-0.

En la segunda parte, Ahmed Hamoudan abrió el marcador en el 58'.

Khalid Aït Ourkhan sentenció con un potente disparo en el 80.

El Renaissance Berkane no pudo remontar y el encuentro terminó con la victoria del Ejército Real.

CAF Liga de Campeones
RSB Berkane crest
RSB Berkane
RSB
FAR Rabat crest
FAR Rabat
FAR

Ambos equipos se verán las caras de nuevo el sábado en la vuelta.

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