En una de sus noches más brillantes, Jude Bellingham convirtió el Estadio Azteca en su escenario al liderar a Inglaterra en un arrollador inicio ante México en los octavos de final del Mundial 2026 y establecer marcas históricas que lo igualan a las mayores estrellas del fútbol, entre los que destaca el legendario argentino Diego Maradona.

Bellingham marcó dos goles ante México en el Estadio Azteca y ya figura en la historia del Mundial.

Según Opta, es el primer jugador desde Maradona en 1986 que anota dos tantos en un mismo partido en este estadio. con apenas 98 segundos entre ambos.

Según la cuenta de estadísticas «Mr. Sheph», sus dos tantos llegaron en solo 98 segundos, el tercer doblete más rápido en fases finales del Mundial, por detrás de los 70 segundos de Toni Kroos ante Brasil en 2014, y el francés Kylian Mbappé, que marcó en un minuto y 35 segundos frente a Argentina en la final de 2022.

Según Squawka, ya suma cinco goles con Inglaterra en fases finales, uno más que Michael Owen y Sir Bobby Charlton.

La red francesa «Stats Foot» añadió que es el segundo inglés con un doblete en octavos, tras Gary Lineker contra Paraguay en 1986.