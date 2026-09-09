Karim Adeyemi continuó consolidando su nombre entre los máximos goleadores alemanes en la historia de la Liga de Campeones de Europa, después de marcar el segundo gol del Barcelona ante el Feyenoord, la tarde de este miércoles en el estadio "Spotify Camp Nou", en la primera jornada de la fase de liga.

Adeyemi elevó su cuenta a 17 goles en la Liga de Campeones, superando a la leyenda Michael Ballack, con 16 goles, e igualando a Timo Werner en el sexto puesto de la lista de los mejores goleadores alemanes en la historia de la competición, según las cifras de la Unión Europea de Fútbol Asociación "UEFA".

Leer también

Mourinho: no le debo nada al Real Madrid; no llegaba a semifinales antes de mí

Las elecciones de "L'Équipe": Messi lidera el once histórico de la Liga de Campeones y Cristiano se queda fuera

El gol de Adeyemi llegó en el minuto 22 con un magnífico disparo, para ampliar la ventaja del conjunto catalán tras el tempranero tanto de Raphinha, y ello en la primera aparición del jugador alemán con el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa.

Adeyemi se incorporó al Blaugrana este verano procedente del Borussia Dortmund, tras disputar con el club alemán 37 partidos en la Liga de Campeones, en los que marcó 12 goles, además de formar parte del equipo que alcanzó la final del torneo, en la temporada 2023-2024, antes de la derrota ante el Real Madrid (2-0).

El exjugador del Red Bull Salzburgo también había anotado 4 goles con el equipo austriaco en la Liga de Campeones.

Con este gol, Adeyemi quedó a un tanto de Serge Gnabry, con 18 goles, mientras que Thomas Müller encabeza la lista de goleadores alemanes en la historia de la Liga de Campeones, con 57 goles, seguido de Mario Gómez con 26, Marco Reus con 24 y luego Leroy Sané con 23.

Pueden debatir los temas y las noticias de manera más profunda en los foros de "Kooora".



