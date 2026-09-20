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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
Karim Malim
Traducido por

En vídeo: 15 de 16, una cifra aterradora que expone el sufrimiento de Courtois

T. Courtois
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
Bélgica
España

Desde el punto de penalti comenzó el derrumbe

El belga Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, prolongó su evidente sufrimiento a la hora de detener penaltis, después de encajar un gol desde el punto de penalti durante el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, la noche de este domingo, en el marco de la séptima jornada de LaLiga.

El partido fue testigo de la señalización de un penalti a favor del Atlético de Madrid, después de que Hancko enviara un balón en centro al interior del área, que recibió Giuliano Simeone, antes de que interviniera Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, para frenarlo, provocando la caída al suelo del jugador argentino y que el árbitro Ortiz Arias señalara un penalti directo.

Grimaldo se encargó de ejecutar el penalti y no desaprovechó la ocasión, tras enviar el balón con éxito al fondo de la portería de Courtois, dándole al Atlético de Madrid el gol de la ventaja pocos minutos después del inicio de la segunda parte.

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El gol no fue solo una ventaja para el Atlético de Madrid en el derbi de la capital, sino que llegó también para confirmar la persistencia del sufrimiento de Courtois con los penaltis, ante el descenso de su porcentaje de paradas de estos lanzamientos durante el último periodo.

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La red francesa "Stats Foot" señaló que Courtois solo ha logrado detener un penalti de los últimos 16 señalados en su contra con el Real Madrid en partidos oficiales.

Esta cifra revela una clara dificultad que afronta el guardameta belga a la hora de lidiar con los penaltis, después de haber conseguido detener solo un lanzamiento durante esta racha, frente al éxito de los rivales al anotar los otros 15 lanzamientos.

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