En qué jugadas y situaciones se aplica el VAR

¿Cuándo se usa el videoarbitraje en un partido de fútbol?

El VAR llegó para quedarse. Aunque sigue habiendo polémica en torno al videoarbitraje, la tecnología llegó para intentar hacer al fútbol un poco más justo. O menos injusto, porque puede fallar y porque no se utiliza en absolutamente todas las jugadas dudosas de un partido. En ese sentido, merece la pena conocer en qué situaciones del juego se usa el VAR y cómo es el procedimiento.

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO?

1. El árbitro informa a los asistentes de vídeo, o los asistentes de vídeo recomiendan al árbitro que se revise una decisión o acción.

2. Los asistentes de vídeo reproducen las imágenes e informan al árbitro mediante los auriculares de lo que están viendo en pantalla.

3. El árbitro decide ver el vídeo en la banda antes de tomar una decisión o el árbitro toma la decisión adecuada basándose en la información proporcionada por los asistentes de vídeo.

¿EN QUÉ SITUACIONES SE USA EL VAR?

El VAR se utiliza para distintas situaciones que detallamos a continuación:

Gol : se revisan potenciales situaciones de infracción a las leyes del juego como fueras de lugar, faltas, manos u otras contravenciones.

Penalti: se revisa si la decisión de sancionar o no el cobro de una pena máxma se ha tomado correctamente. Se examinan tanto jugadas en el área como cerca de ella.

Tarjeta roja directa: se vigila si la expulsión de un jugador ha sido correcta o no. No se revisa si un jugador merece o no tarjeta amarilla.

Identidad de jugadores: En ocasiones, por confundir la identidad de un futbolista, un árbitro puede mostrar una tarjeta a un jugador que no había cometido ninguna infracción. En ese caso, el árbitro entra en juego y le avisa al colegiado que cometió un error.