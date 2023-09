En México, ¿Qué canal transmite Milan vs Newcastle por Champions League y a qué hora es?

Los Rossoneri y las Hurracas abren la actividad del 'Grupo de la muerte'

En el comienzo de la fase de grupos de la UEFA Champions League, se enfrentan Milan vs Newcastle en el llamado "grupo de la muerte". Los Rossoneri no viven el mejor de los momentos, pues el fin de semana fueron goleados por el Inter en el Derby, algo que esperan no les afecte en este duelo.

Las Hurracas por su parte, quieren que su retorno a la Liga de Campeones sea espectacular y van por sus primeros tres puntos en un campo complicado.

En GOAL te decimos dónde ver este partido en México:

MILAN VS NEWCASTLE: FECHA Y HORARIO

El partido se juega este martes 19 de septiembre en el Estadio San Siro y comenzará a las 10:45 horas, tiempo del centro de México. En el Noroeste y en el Pacífico iniciará 09:45 horas.

DÓNDE VER MILAN VS NEWCASTLE

Este juego podrá verse en las pantallas de TNT Sports, por lo que va únicamente por televisión de paga.

CÓMO VER ONLINE

La transmisión también podrá seguirse a través de la plataforma HBO Max, misma que está disponible para dispositivos con sistema iOS y Android.