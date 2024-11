En México, ¿Qué canal transmite Alemania vs Bosnia y Herzegovina por UEFA Nations League 2024 y a qué hora es?

Alemania vs Bosnia y Herzegovina

El equipo alemán va por el pase al Final Four de la competencia.

Continúa la actividad de la UEFA Nations League, en donde se estarán enfrentando Alemania vs Bosnia y Herzegovina en el Grupo C. Los alemanes con el triunfo amarran su pase al Final Four y son amplios favoritos para sumar los tres puntos.

Por su parte, el equipo bosnio está urgido de una victoria para aspirar a salvarse de un posible descenso a la Liga B para la siguiente edición de la competencia.

En GOAL te decimos cómo ver en México el partido:

Alemania vs Bosnia y Herzegovina: Fecha y horario

El partido se juega este sábado 16 de noviembre en el Europa-Park Stadion a las 13:45 horas, tiempo del centro de México. En el Noroeste comienza a las 11:45 horas y en el Pacífico a las 12:45 horas.

Dónde ver Alemania vs Bosnia y Herzegovina

El juego será transmitido por Sky Sports.

Cómo ver online

La transmisión podrá seguirse en la aplicación Sky+, disponible para dispositivos con sistema iOS y Android.