En menos de 24 horas, un nuevo golpe para el Barcelona

Deco, director deportivo del Barcelona, ha sufrido un segundo revés en menos de 24 horas. El Chelsea anunció que el delantero brasileño João Pedro no se marchará y que no escuchará ofertas este verano.

Según Sport, el club inglés confía en él y lo considera clave en el proyecto de Xabi Alonso, por lo que descarta su salida.

Este revés llega horas después de que Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, anunciara el viernes que el delantero argentino Julián Álvarez no está en el mercado, rechazando los intentos del Barça por ficharlo.

El Chelsea pagó 50 millones de euros al Brighton en julio de 2025 y, desde entonces, su progresión ha confirmado a la directiva londinense que puede ser decisivo durante años.

Alonso confía en él por su versatilidad y movilidad, cualidades que se ajustan a su estilo de juego.

La negativa del Chelsea complica aún más la búsqueda de un nueve, ya que el Barça había descartado a otros dos candidatos principales.

Deco debe seguir buscando alternativas que convenzan a Hansi Flick.

La situación se complica en el Camp Nou tras la no renovación de Robert Lewandowski y la posible salida de Ferran Torres al PSG.

Deco debe actuar rápido antes del cierre del mercado, pues las opciones se agotan.