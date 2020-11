En Estados Unidos, ¿cómo ver las Eliminatorias Sudamericanas?

Las Eliminatorias Sudamericanas están consideradas como las más difíciles del mundo, por el nivel parejo de todos los competidores y las grandes estrellas internacionales que forman parte de las distintas selecciones. Nombres como Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez, Alexis Sánchez o James Rodríguez atraen las miradas de los futboleros de todo el planeta. Y , donde el soccer toma cada vez más trascendencia, no es la excepción.

Con una enorme comunidad latina establecida y una base de fanáticos que crece día a día, en el país norteamericano hay varias opciones disponibles para acceder a los partidos del certamen clasificatorio de Sudamérica para el Mundial de 2022.

A continuación, Goal repasa todas las opciones para ver las Eliminatorias Sudamericanas desde Estados Unidos.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world