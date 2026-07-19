En cifras... ¿Cómo superó Yamal a Messi en la final de ensueño?

El español Lamine Yamal lideró a su selección hacia el título de la Copa del Mundo 2026 tras vencer «La Roja» venció 1-0 a Argentina en la final, así que el «niño de oro» superó a su ídolo Lionel Messi en una noche de superioridad española.

Aunque no marcó ni asistió, su velocidad y desborde molestaron constantemente a la defensa argentina y lo convirtieron en pieza clave del triunfo.

Antes de la final, las comparaciones entre Messi y Yamal acapararon la atención, pues ambos surgieron de La Masía y se ve al español como el heredero del astro del Barcelona. Tras el pitido final, los números favorecieron al joven.

Lee también... ¿Dónde está Messi?... España arrolla a Argentina en 45 minutos de dominio

Según SofaScore, Yamal logró 7,3/10, por encima del 7,2/10 de Messi.

Yamal realizó cuatro disparos, por uno de Messi, mostrando su presencia en el área rival.

En la construcción del juego también destacó: completó 44 de 51 pases (86 % de acierto), mientras que Messi solo acertó 27 de 35 (77 %), lastrado por la estrecha marca de la defensa española.

Además, completó 5 regates exitosos por solo 3 de Messi, lo que confirma la ventaja numérica del joven sobre la leyenda y sugiere que una nueva generación ya asoma en la cima del fútbol mundial.