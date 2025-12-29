En busca del heredero de Gerd Müller y Miroslav Klose: la añoranza de Alemania por un centro delantero

Observando desde una perspectiva muy alemana, está claro que el mayor éxito de la selección germana en este milenio también marcó el inicio de una crisis notable. Al menos, es fácil decir eso teniendo el beneficio de hablar en retrospectiva.

Cuando Miroslav Klose marcó su 16º gol en Copas del Mundo, en el inolvidable 7 a 1 sobre Brasil, en Belo Horizonte, en 2014, se transformó en el máximo goleador en la historia de las Copas. Es un récord que permanece hasta hoy. Allí, en ese momento, no solo terminó su carrera como jugador de selección, sino que también puso fin a la era del famoso “clásico delantero centro alemán”, una línea de producción que ya contó con nombres famosos como los de Uwe Seeler, Gerd Muller, Klaus Fischer, Horst Hrubesch, Rudi Voller, Jurgen Klinsmann y Oliver Bierhoff.

Durante más de 13 años, o más precisamente 137 partidos y 71 goles, Klose fue considerado el símbolo máximo de eficiencia implacable e instinto goleador. Klose, quien comenzó a ganar fama mundial tras marcar cinco goles en la Copa del Mundo de 2002, fue el último gran delantero centro alemán. Su salida de la selección, después del título de 2014, dejó un vacío evidente en la línea de ataque. Desde entonces, el papel del Camiseta 9 quedó medio abandonado, siendo reemplazado por varios experimentos tácticos y la búsqueda de un sucesor a la altura del desafío.

La búsqueda de un sucesor

Mario Gomez, que estuvo a la sombra de Klose durante mucho tiempo, podría haber sido ese tipo. También jugaba como referencia en el ataque, tenía buen instinto goleador y habilidad de finalización, y al mismo tiempo no era tan diferente de Klose en términos de presencia física y habilidad para cabecear.

Pero nunca tuvo éxito jugando para la selección. El exjugador de Stuttgart y Bayern de Múnich siempre mostró dificultad para marcar goles con la camiseta de Alemania. Llegó a estar casi tres años sin anotar en partidos oficiales. Y cuando logró perder un “gol hecho”, contra Austria, en la fase de grupos de la Eurocopa 2018, chutando el balón por encima del travesaño, tuvo que lidiar con las burlas de los aficionados alemanes durante mucho tiempo.

Sin Klose, Alemania intentó, durante un tiempo, tener éxito con los llamados Falsos Nueve. Medios, de aquellos de camiseta 10, o extremos, fueron probados como las referencias más centralizadas. Mario Gotze, Thomas Muller, Serge Gnabry y Kai Havertz fueron solo algunos que intentaron tener éxito como Falso Nueve. Pero tras tres malas participaciones en torneos importantes (la Copa del Mundo 2018, la Eurocopa 2021 y la Copa del Mundo 2022), quedó claro que la elección fue un gran error.

Desde entonces, y especialmente a las puertas de la Copa del Mundo 2026, la pregunta que los dirigentes alemanes no pueden responder está en evidencia para el mundo: ¿a dónde fue el histórico ADN del gran delantero centro alemán?

El intento de responder a esta cuestión nos lleva, invariablemente, a la filosofía de las categorías inferiores en la última década y media, combinada con una esperanza de encontrar buenas soluciones siguiendo las modas que van apareciendo en todo el mundo. Las categorías inferiores de los clubes profesionales de Alemania suelen, generalmente, producir delanteros versátiles, cuyo principal trabajo es buscar interacción a través de los pases, interpretar espacios y participar en la presión tras la pérdida del balón. Jugadores como Gotze, por ejemplo. Él dio el título mundial a Alemania, en 2014, marcando el gol en la final, y jugó para el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich, pero su carrera, aun así, parece un poco incompleta.

Reliquias del pasado

La construcción de puramente finalizadores robustos pasó a ser vista, mucho más, como una reliquia del pasado, y no un objetivo explícito para el futuro. La habilidad de tener un goleador “matador”, lo suficientemente fuerte para soportar disputas contra dos defensores, o lo suficientemente rápido para hacer goles con cualquier parte del cuerpo disponible, como Gerd Muller... este poder fue sacrificado en favor de la flexibilidad técnica.

La búsqueda era por jugadores ofensivos que pudieran participar más del juego. En parte, porque el supuesto delantero centro estático era visto como un “freno” táctico. Él era devaluado como una figura que solo estorbaba la fluidez de la posesión del balón y que exigiría soluciones “simples”, como un centro — algo que, en esos años, era considerado una estrategia ofensiva poco desarrollada.

La consecuencia de esa aberración ideológica fue el empobrecimiento sistemático de una de las posiciones más importantes del juego. Donde antes Gerd Müller, Völler, Klinsmann y, más tarde, Klose ocupaban espacio y retenían las líneas defensivas —o desgastaban a los adversarios solo con su presencia— surgió de repente un vacío. La generación siguiente, con Thomas Müller, Götze, Timo Werner, Gnabry, conseguía atacar los espacios de manera tácticamente sofisticada. Solo que muchas veces faltaba el toque final en el momento que, de hecho, más importaba.

Los peores entre los mejores

El pecado capital en la formación fue la creencia de que la fuerza física y el instinto “asesino” de un verdadero Número 9 eran cosas que podrían ser aprendidas más tarde, mientras, en las categorías inferiores, se daba prioridad a las habilidades cognitivas y técnicas de un número 10 o de un extremo.

Pero el éxito de Klose no se basaba solo en su presencia constante en el ataque y en las disputas que constantemente tenía contra sus oponentes. Estaba, también, en su foco total para marcar goles. Es una habilidad simple, sin dudas, pero que exige una actitud psicológica que debe haber sido entrenada a lo largo de muchos años y que necesita ya estar consolidada. De lo contrario, un delantero no podrá tener éxito siendo responsable del último toque de su equipo – ya sea en teoría o en práctica.

En Alemania, los delanteros fuertes y jóvenes pasaron a ser animados a retroceder, a buscar el diálogo por pases en lugar de explorar sus ventajas físicas en el lugar más peligroso del campo. Los entrenamientos pasaron a ser dominados por el miedo a perder la posesión del balón y por el fetiche por una estructura perfecta.

Oportunidades, improvisación y quizás incluso un poder bruto dentro del área: todas estas características que componen la genética de un Camisa 9 fueron para el final de la fila. Hannes Wolf, director de desarrollo de la federación alemana desde 2023, no tardó en reconocer este error en la estructura de las categorías juveniles. Recientemente, dejó esto muy claro en una entrevista al periódico Frankfurter Rundschau: “Nosotros preparamos muy mal, no tiene sentido engañarnos a nosotros mismos. Éramos los peores, entre las principales selecciones, en términos de desarrollo de jugadores”.

Compromiso con el pragmatismo

Aquello había sido un golpe en la cara de toda una filosofía de entrenamientos, y Wolf asumió la tarea de hacer una revolución. Sobre el entrenamiento de delanteros clásicos, dijo lo siguiente: “si hacemos un juego de 11 contra 11, el delantero da 30 toques al balón en 90 minutos. Si entrena por media hora, da 10 toques al balón si haces los cálculos. ¿Cómo vas a conseguir desarrollar delanteros a través de un 11 contra 11, a través de un enorme formato de juego? No funciona. Funcionaba antes, pero ellos no crecen en los entrenamientos... ellos crecen en los partidos”.

La consecuencia de este empobrecimiento del delantero alemán es que la federación alemana aún busca una solución pragmática para la Copa del Mundo de 2026. No tienen un “Harry Kane que coma chucrut” o un joven talento con potencial de estrella. El descubrimiento tardío y convocatoria de Niclas Fullkrug, en noviembre de 2022, marcó el evidente fin de la ideología del Falso Nueve. Cuando el entonces jugador del Werder Bremen debutó por Alemania, se convirtió en el jugador de mayor edad en debutar por la selección desde Martin Max, que tenía 29 años y 280 días en 2002.

Aunque está muy lejos de ser un crack, Fullkrug trajo exactamente las cualidades que Klose había perfeccionado: presencia física, buen cabeceo y habilidad para finalizar. Su convocatoria fue un compromiso con el pragmatismo, una despedida necesaria y planificada respecto a un estilo estético considerado ideal.

“No tenemos muchos buenos delanteros”

El director deportivo de la federación alemana, Rudi Voller, él mismo un legendario delantero, sabe muy bien que, especialmente en grandes torneos, se necesita tener a ese tipo que va a conseguir marcar los goles que parecen simples... pero que, en realidad, terminan siendo poderosos.

“He repetido, de manera enfática, que necesitamos este tipo de delantero que garantice goles y que también esté dispuesto a hacer el trabajo sucio”, dijo Voller, quien aclararía después: “Claro, preferiríamos tener un crack como delantero centro, pero en este momento no tenemos ninguno. Todos sabemos que no tenemos un gran número de grandes delanteros. No tenemos muchos, y tenemos que desarrollarlos y cuidarlos. Necesitamos sacar lo mejor de ellos”.

El surgimiento de Tim Kleindienst, en el Borussia Monchengladbach, representó una evidencia más de los errores tácticos y de formación de delanteros en Alemania. Convocado por Julian Nagelsmann, en octubre de 2024, en lugar de un Fullkrug lesionado, a los 29 años y 41 días también causó buena impresión por su fuerza física y participación en el campo.

Las presencias de Füllkrug y Kleindienst dieron a la selección alemana opciones verticales, quitaron un poco de la presión del mediocampo y dieron a los extremos una referencia obvia para encontrar. También devolvieron un lado duro que había estado haciendo falta. Después de todo, ni Füllkrug ni Kleindienst son de esos jugadores mágicos y delicados. Son maestros que dan solo un toque dentro del área, que pueden hacer de pívot y que están dispuestos a insistir cuando otros se rinden. Aun así, están muy lejos de ser estrellas.

El ascenso de Woltemade

A lo largo de los años, la federación alemana ha necesitado entender que si el delantero centro clásico no puede ser reemplazado, al menos necesita ser revitalizado. El gran desafío del momento es no forzar a grandes talentos a jugar donde no deben, sino dar oportunidades a los jóvenes aptos para el trabajo. Aún no se puede saber si el resultado de esto será encontrar al "nuevo Klose", pero es necesario navegar en la dirección correcta.

Nick Woltemade es, actualmente, quien mejor representa la dominancia física de un delantero centro clásico combinado con las exigencias del fútbol moderno. Con un poco menos de 2 metros de altura, el joven de 23 años es perfecto para ser la referencia en el ataque. Y, al mismo tiempo, posee una habilidad rara con el balón en los pies. Él es el candidato que, si tiene el desarrollo correcto, podrá algún día ser catalogado como estrella.

Cuando Nagelsmann y Völler vieron a Woltemade, que se transformó en contratación récord del Newcastle (90 millones de euros), brillando por el Stuttgart en la final de la Copa de Alemania ganada la última temporada, pudieron observar las “habilidades técnicas y la elegancia para poder pasar regateando a los adversarios”.

Voller cree que el “poder y entendimiento del juego” de Woltemade es de “primer nivel”. “A pesar de su altura, aún necesita mejorar en los cabezazos, pero son cosas que, con certeza, se pueden aprender y entrenar. Si mejora solo un poquito, tendrá una gran carrera por delante”.

La prueba final

Woltemade puede construir el puente entre el legado de Klose y las demandas del fútbol actual. Es un delantero cuyas habilidades primarias son su fuerza física y el instinto, pero que también posee inteligencia táctica para encajar en la presión sin balón y para generar combinaciones con otros jugadores de la selección alemana, además de ser ágil y poseer gran técnica. El desarrollo de Woltemade es, en cierto modo, la prueba final para la nueva filosofía de la federación alemana.

Recientemente, el técnico Julian Nagelsmann mostró mucha satisfacción al hablar sobre el progreso logrado por el joven: “Creo que lo ha hecho muy bien. Todavía hay algunos pasos por dar, pero está en el camino correcto”.

Las palabras del técnico de la selección también pueden ser entendidas como instrucciones directas para Woltemade, para que use su talento y tenga la actitud correcta para seguir evolucionando. El desarrollo de más jugadores como él merece, ahora, ser reconsiderado en todos los niveles. Los técnicos deben reabrir las puertas para la especialización del delantero centro en las categorías inferiores. Es necesario proyectar más entrenamientos individuales de finalización y cabezazo en situaciones de extrema presión. La repetición de estas situaciones específicas, que Wolf describe como esenciales, necesita aumentar exponencialmente para preservar el instinto que hizo que alguien como Klose ganara su fama.

Con la ayuda del trabajo de Wolf, Alemania necesita asegurarse de que sus delanteros aprendan nuevamente a dominar el momento de la decisión dentro del área, tal como los grandes ejemplos del pasado lo hacían de forma intuitiva. Se trata de corregir lo que se ha olvidado en la era de la obsesión por la posesión.

Sólo así la selección alemana —que sigue repleta de centrocampistas técnicamente cualificados— puede encontrar una de las piezas finales para volver al éxito. La esperanza es tenue, pero la necesidad es clara: restaurar la tradición alemana de delanteros goleadores para competir nuevamente en la cima del fútbol mundial.