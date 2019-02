En Barcelona mojan todos

Hasta 16 jugadores han visto puerta esta temporada con la casaca azulgrana para transformar un total de 92 goles; eso sí, un tercio son de Messi.

ANÁLISIS

En Barcelona mojan todos. Incluso los que no están. Porque a pesar de lo mucho que se ha escrito y hablado de la messidependencia el Barcelona no se resigna a ver limitado su poderío ofensivo en ausencia de Leo Messi como sucedió en el once titular ante el Real Madrid el pasado miércoles, sino que intenta encontrar recursos, especialmente en lo que refiere al gol y al resultado. No en vano hasta dieciséis jugadores distintos han visto puerta esta temporada -además de un autogol del rival- para transformar la friolera de noventa y dos goles.

Obviamente Messi tiene un peso gigantesco en el juego y en cuanto a registros goleadores, pues hasta un tercio de las dianas de esta temporada llevan su firma directa y es el único que ha marcado más goles que partidos ha jugado, algo solo al alcance de los elegidos. Sus compañeros le secundan, ni duda cabe de ello, y ahí están los números de Luis Suárez y Ousmane Dembélé, segundo y tercer artilleros azulgrana, respectivamente.

En cuarta posición aparece Philippe Coutinho y sorprende especialmente que el quinto sea Gerard Piqué, que ha marcado más goles que cualquiera de los centrocampistas. Eso sí, en la zona ancha marcan todos a excepción de Sergi Samper, que no ha gozado de apenas minutos, de Sergio Busquets, el jugador del equipo que más pendiente está de guarecer la defensa y mantener el equilibrio, y de Arthur Melo, más pendiente del pase que del remate. Desde Ivan Rakitic a Arturo Vidal, también han visto puerta Carles Aleñá y hasta Denis Suárez el cual, como Munir El Haddadi, también ha celebrado goles en azulgrana a pesar de formar parte del Arsenal y el Sevilla desde hace pocas semanas.

Hasta los defensas marcan todos. Al mencionado Piqué se le unen Clément Lenglet, Jordi Alba y los dos laterales diestros, Sergi Roberto y Nélson Semedo y cabe señalar que, al margen de Messi, Suárez y Dembélé, es Malcom Silva quien presenta un mejor índice de transformación. Su gol al Real Madrid, el tercero en azulgrana, puede suponer un punto de inflexión y eso, en un equipo en el que se buscan constantemente goleadores, puede venirle muy bien al brasileño.