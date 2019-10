En Águila buscan un técnico extranjero

El presidente del equipo migueleño dijo que sigue revisando perfiles.

Álex Menjívar, presidente de Águila, despidió a Carlos Romero por teléfono, y ayer se hizo presente al entreno vespertino de los emplumados, en San Miguel. Han sido días muy activos para el directivo, ya que se ve en la obligación de tomar decisiones rápidas para tener al nuevo técnico que se hará cargo del campeón nacional.

El técnico estuvo de invitado en el programa “La Polémica” y dijo: “Hubiese querido que no sucediera, en la historia reciente he sido el que más he apoyado a un cuerpo técnico, pero lastimosamente fue un torneo atípico para nosotros y por eso me decidí en cambiar de técnico". Además, anunció un equipo técnico interino para elegir al nuevo estratega.

Menjívar manifestó que tiene más de 80 currículos en su escritorio y espera tomar la decisión más acertada para tener pronto al nuevo técnico: “Me estoy inclinando más por un técnico extranjero, ya me la jugué con un técnico nacional tuvimos éxito mucho antes de lo esperado, pero quisiera ir por un extranjero que nos de algo diferente”.

El presidente de los emplumados es positivo y se ve en la siguiente ronda del Apertura 2019: “El objetivo es clasificar y primero Dios lo logremos y sino tendremos que armar otro grupo no es la primera vez que nos tocará, vamos a seguir luchando”.