El internacional marroquí Abdessamad Ezzalzouli continúa con su programa de recuperación de cara a su regreso a los terrenos de juego, mientras el Real Betis mantiene la calma en la gestión de su futuro, tanto en lo relativo a su recuperación de la lesión como a una posible salida durante el mercado de fichajes de verano.

Ezzalzouli se entrena desde hace días en Sevilla para recobrar su forma, tras la lesión que le impidió participar con la selección de Marruecos en el Mundial 2026.

El informe señaló que el jugador inició la fase de recuperación por iniciativa propia durante sus vacaciones de verano, y que aprovechó ese mismo periodo para recibir clases de inglés, en un paso que refleja su preparación para cualquier reto futuro, según el diario AS.

El director deportivo del Real Betis, Manu Fajardo, confirmó que Ezzalzouli avanza conforme al programa médico establecido, elogiando su profesionalidad desde que sufrió la lesión.

Y dijo: "Abdessamad cumple totalmente con el calendario que se le ha marcado. Desde el momento de su lesión trabaja día y noche para volver lo antes posible. Lo que queda es recuperar la fuerza completa en el disparo, pero todo va conforme a lo que han determinado los médicos del club".

Y añadió: "Hay que elogiar la profesionalidad de Ezzalzouli y su compromiso durante todo el periodo de recuperación".

A pesar de su ausencia en el Mundial, Ezzalzouli sigue siendo uno de los nombres más destacados en el mercado de fichajes, tras el nivel que ofreció con el Betis la temporada pasada.

El club andaluz valora el precio de mercado del jugador en unos 30 millones de euros, pero no tiene intención de discutir ninguna oferta por esa cifra, ya que remitió los primeros intentos de contratarlo al valor de la cláusula de rescisión, fijada en 60 millones de euros.

El informe aclaró que ni el Betis ni el jugador sienten prisa alguna, ni en la cuestión del regreso a los terrenos de juego ni en la resolución de su futuro, ya que el club solo aprobará su salida si recibe una oferta que satisfaga por completo sus aspiraciones económicas.

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