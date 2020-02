Eliminación del descenso, ¿retroceso o progreso para la Liga MX?

La posible erradicación del descenso podría traer nuevas controversias en el balompié nacional.

¿Qué sucede cuando un equipo no tiene un objetivo por el cual luchar temporada tras temporada? Eso es lo que pretende la Liga MX con la posible eliminación del descenso. Más allá de la salvación de los clubes del Máximo Circuito, la existencia de los del Ascenso corre cada vez más peligro.

En días recientes, el rumor acerca de la posible erradicación del descenso por los próximos cinco años ha tomado más fuerza. De acuerdo con los reportes, la invitaría a seis clubes del Ascenso, dentro de los que estaría el Atlante, para participar en el campeonato y entonces no permitir que ninguna de las 24 franquicias pierda la categoría en el futuro cercano.

La idea no sería dejar al con seis equipos, ya que equipos como Tecos resurgirían para jugar en la categoría de Plata. Sin embargo, resultaría difícil para cualquier dueño de esos equipos invertir en sus planteles si no tienen un motivo claro, como lo es subir a la Liga MX.

Más equipos

El principal objetivo de este movimiento es fortalecer a los clubes del Máximo Circuito durante los próximos cinco años y, una vez que se cumpla este período, entonces sí permitir el descenso. Es decir, quien más dinero invierta y mejores contrataciones haga (uno va de la mano de la otra en la mayoría de los casos), tendrá más posibilidades de mantener la categoría.

“Creo que lo está haciendo la Liga MX, desde el punto de vista de negocio, para la sobrevivencia y crecimiento a futuro. Es lo correcto y más porque hay que analizar el país donde jugamos. El no descenso va a ayudar a fortalecer a los equipos, a que haya más inversión en infraestructura, porque para qué inviertes si te vas al descenso, pero también va a traer un tema deportivo, que al mediano plazo puede pegar en el tener jugadores mexicanos menos competitivos, esa es una realidad, como le pasa a ”, sentenció Javier Salinas, ex director de mercadotecnia y comercialización de la Liga MX para ESPN.

A diferencia de la , donde no existe el descenso, la Liga MX cada año cambia a uno de sus integrantes. Sin embargo, esto no permite que las franquicias crezcan económicamente y aquellas con menos poder adquisitivo son las que se encuentran en el fondo de la tabla porcentual por no tener con qué pelear ante las grandes billeteras.

Por lo pronto, la Liga de Balompié Nacional (LBM) se erige con una alternativa para todos aquellos jugadores del Ascenso MX que queden en el limbo. Por su parte, la categoría de Plata pasaría a ser un torneo de fuerzas básicas más profesional para fomentar el crecimiento del futbol nacional.