Elección inesperada: Mourinho elige a su segundo en el Madrid

José Mourinho, técnico del Real Madrid, ha decidido incorporar al excentrocampista alemán Sami Khedira como su asistente en su segunda etapa en el Bernabéu. Aunque el alemán no tiene experiencia como técnico, el portugués quiere contar con un exjugador del club en su equipo de cinco ayudantes de confianza.

Según el diario español «AS», Khedira, de 41 años, es el candidato mejor posicionado, pues encaja en el perfil que busca Mourinho, después de que se mencionara a Pepe para este cargo. aunque el sábado pasado el técnico luso sugirió un enfoque distinto y se mostró evasivo.

Khedira, que jugó en el club entre 2010 y 2015, no tiene experiencia como entrenador, pues desde su retiro en 2017 se ha desempeñado como analista televisivo en Alemania. de hecho, estuvo en el Bernabéu para comentar el duelo de Champions entre el Madrid y el Bayern.

La relación con Mourinho

Khedira mantiene una estrecha relación con Mourinho desde su primera etapa en el Real Madrid (2010-2013), cuando fue uno de sus jugadores más cercanos. a pesar de su falta de experiencia, gracias a su profundo conocimiento de la cultura del club y sus contactos en el vestuario.