El West Ham de Manuel Pellegrini reta a José Mourinho

El cuadro que dirige el chileno recibirá al Tottenham en el estreno del portugués. El Ingeniero lo espera con una fina ironía y reciente paternidad.

La salida de Mauricio Pochettino y la llegada de José Mourinho remecieron al y a la Premier League. El técnico portugués volverá a dirigir en la competencia tras su partida del y, en su estreno, se reencontrará con Manuel Pellegrini con quien ha protagonizado diversas polémicas mediáticas.

Y es que los Spurs visitarán este sábado al United, en el Olímpico de Londres, en una nueva edición de uno de los derbis londinenses, válido por la 13º jornada. Y en la antesala a este cotejo, los Hammers le dieron la bienvenida a The Special One con una fina ironía que luego fue borrada. "Te veo el sábado, José", fue el mensaje que publicó el equipo del técnico chileno, mismo que revivió la polémica que creó Mou en 2013, cuando dirigía al . En aquel año, el ex entrenador de Alexis Sánchez en los Diablos Rojos calificó el juego del West Ham como "fútbol del siglo XIX" tras un empate en blanco.

Asimismo, muchos recordaron el cruce de palabras desde que se midieron cuando entrenaban en . "La diferencia con Pellegrini es que si a mí el Madrid me echa, no me voy a entrenar al ", fue una de las primeras frases polémicas que el portugués le dedicó al DT nacional en 2011. "No tengo ningún problema personal. Discrepo con él en la parte ética y estética de esta profesión", fue la respuesta de Pellegrini cuando comandaba al City. "No le di la mano a Mourinho, no quise hacerlo", declaró molesto el chileno luego de su exagerada celebración tras el gol de Fernando Torres en 2013.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Pero también, este cruce tendrá otro condimento extra. Y es que los Hammers acumulan siete partidos sin ganar, seis de ellos en Liga, por lo que incluso suena Rafa Benítez como posible reemplazo de Pellegrini. De hecho, su escuadra se ubica en el casillero 16 merced a solo tres triunfos, cuatro empates y cinco derrotas.

El artículo sigue a continuación

Mourinho entrenará al Tottenham al que rechazó: La frase que lo perseguirá

Además, el historial de enfrentamientos entre ambos técnicos tiene un saldo favorable para el europeo: Mou registra siete victorias ante el chileno, quien suma cuatro. Tres empates completan la estadística. Eso sí, Pellegrini lleva cinco compromisos sin conocer la derrota frente al portugués: tres triunfos y dos paridades. El ahora DT de los Spurs - equipo que marcha decimocuarto en la clasificación de la Premier, a nueve puntos de la zona Champions- no vence al Ingeniero desde febrero de 2014. El cruce se llevará a cabo este 23 de noviembre, a partir de las 09:30 en .

OTROS DATOS