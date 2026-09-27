¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
imago-sport-1083565554.jpgPropaganda Photo
Abdelmawgood Samir
Traducido por

El virus FIFA golpea a Liverpool: duro golpe antes de la esperada cumbre

Suecia vs Polonia
Suecia
Polonia
UEFA Nations League B
Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
Suecia
Polonia
Inglaterra

Alerta roja en el Liverpool

Liverpool recibió un duro golpe durante el parón internacional, después de que su delantero Alexander Isak abandonara la concentración de la selección de Suecia y regresara a su club, tras sufrir una lesión leve en el muslo durante el partido ante Rumanía en la Liga de las Naciones de la UEFA.

Liverpool anunció, en un comunicado oficial este domingo, que Isak abandonó la concentración de la selección sueca a causa de la lesión y se perderá los tres partidos restantes de su país durante el actual parón internacional, quedando a la espera de someterse a un reconocimiento médico por parte del cuerpo médico del club.

Isak había sido titular en el partido ante Rumanía y abrió el marcador para Suecia en el minuto 20 en la victoria por 2-1, antes de completar el encuentro por entero, pero posteriormente sintió las molestias de la lesión que le impidieron continuar su andadura con la selección.

Graham Potter, seleccionador de Suecia, explicó que el delantero sufre un problema leve en el muslo, y aseguró que no se trata de una lesión grave, pero la acumulación de partidos en un corto periodo de tiempo llevó al cuerpo técnico a descartarlo de los próximos compromisos.

Suecia se prepara para enfrentarse a Polonia mañana lunes, después a Bosnia y Herzegovina el viernes, antes de medirse de nuevo a Rumanía el 5 de octubre, partidos que Isak se perderá a causa de la lesión.

UEFA Nations League B
Suecia crest
Suecia
SWE
Polonia crest
Polonia
POL
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Liverpool espera la recuperación de su delantero antes del esperado enfrentamiento ante Manchester City, previsto para el 11 de octubre en la sexta jornada de la Premier League, sobre todo teniendo en cuenta que Isak ha marcado 5 goles con su club y su selección desde el inicio de la temporada.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google