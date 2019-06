Fernando Torres cuelga las botas. El delantero ha anunciado su retirada y lo ha hecho a través de un vídeo en sus redes sociales que rápidamente se ha convertido en viral a primera hora de este viernes.

"Tengo algo muy importante que anunciar. Después de 18 años emocionantes, ha llegado el momento de poner fin a mi carrera. El próximo domingo 23 a las 17.00 (horario español) daré una conferencia de prensa en Tokio para explicar todos los detalles. Nos vemos allí", explica el que hasta ahora era delantero del Sagan Tosu.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu