El VfB Stuttgart se clasificó el jueves por la noche para la final de la Copa DFB. El equipo de Sebastian Hoeness empató 1-1 contra el SC Freiburg en el tiempo reglamentario. En el minuto 119 de la prórroga, el suplente Tiago Tomás marcó el 2-1. Disputará la final el 23 de mayo en Berlín contra el Bayern de Múnich.

Tras un inicio abierto, el Friburgo dominó y creó peligro. Maximilian Eggestein falló ante el portero Alexander Nübel, pero poco después, tras un córner, Matthias Ginter cabeceó hacia él y esta vez marcó: 0-1.

El Stuttgart no se amedrentó y buscó el empate. Antes del descanso lo tuvo en tres ocasiones: un disparo de Demirovic que superó el larguero, un remate de Leweling que rozó el poste y un bloqueo decisivo de Matanovic.

Tras el descanso el guion no cambió: el Stuttgart presionó y generó peligro en el área rival. Angelo Stiller creyó empatar a la hora de juego, pero el tanto fue anulado por fuera de juego de Demirovic.

A veinte minutos del final, Matanovic y Suzuki intentaron sentenciar, pero la defensa local lo evitó. En la contra, Bilal El Khannouss asistió a Deniz Undav, quien batió al portero: 1-1.

Tras el empate, el Stuttgart dominó y el 2-1 pareció inminente, pero la suerte no llegó: un centro desviado por Ginter golpeó el poste, Undav remató a pocos centímetros de la portería y el portero del Friburgo, Florian Müller, detuvo un disparo con efecto de Chris Führich.

En la prórroga, Lucas Höler parecía marcar el 1-2 a los 30 segundos tras deshacerse de Jeff Chabot y rematar con precisión. El árbitro pitó justo cuando el balón salió de su pie, por lo que el VAR no intervino. La repetición mostró un ligero empujón con el hombro.

Poco después, Führich disparó al poste y Müller detuvo un tiro de El Khannouss. Cuando ya se esperaba la prórroga, el Stuttgart golpeó a un minuto del final. El recién ingresado Tomás apareció en el lugar correcto dentro del área para rematar un centro desde la derecha al primer palo: 2-1.