El vergonzoso caso de Raúl De Tomás

Por qué se rompió el fichaje de Raúl De Tomás

Nadie da crédito a lo que sucedió a última hora del mercado con Raúl De Tomás. No salió del Espanyol, no fichó por el Rayo cuando todo parecía hecho y ahora no sabe qué hacer con su futuro, porque tendrá que quedarse en el RCD Espayol, donde todo parece apuntar que no le darán minutos y estará cerca de perder su billete para el Mundial de Qatar.

Traspaso frustrado al Rayo

Frustrado el fichaje, el presidente del Rayo, Martín Presa, comentó: "De aquí a invierno falta todavía mucho, veremos a ver qué se intenta. Las dos partes hemos querido unirnos, pero había unas negociaciones difíciles, que no se han conseguido concretar. El Rayo lo ha intentado todo y más", confesó el presidente del Rayo Vallecano. El equipo madrileño ofreció 12 millones por Raúl De Tomás, pero la operación, cuando se iba a cerrar, encalló. El motivo, sencillo: la documentación llegó fuera de plazo.

Se queda en el Espanyol

El técnico del RCD Espanyol, Diego Martínez, deberá reconducir una situación que no se prevé nada fácil. Cabe recordar que en mayo la entidad le abrió las puertas y que el jugador recogió el guante. Tras meses buscando una salida, no había llegado nada en firme por el madrileño, solo la propuesta a última hora del Rayo.

Según ha podido saber GOAL de fuentes solventes, Raúl De Tomás estaba literalmente hundido al ver cómo su traspaso al Rayo se truncaba a última hora.