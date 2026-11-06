¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FBL-EUR-C1-BARCELONA-LIVERPOOLAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

El verdugo de los sueños del Barcelona toma una decisión poco habitual tras su retirada

Crystal Palace vs Liverpool
Crystal Palace
Liverpool
Premier League
Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liga de Campeones
Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Primera División
D. Origi
AC Milán
Inglaterra
Turquía
España
Bélgica
Italia

El jugador belga se retiró de forma prematura

Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140

Divock Origi, exestrella del Liverpool, ha cambiado las botas de fútbol por los libros, al ingresar en la Universidad de Harvard apenas 5 meses después de su retirada.

El exdelantero belga, de 31 años, continúa su nueva andadura estudiando en la Escuela de Negocios de Harvard, en Estados Unidos, tras poner fin a su carrera futbolística el pasado mes de junio.

Lee también

Pese a su personalidad polémica: más de 20 razones que llevan a la gente a querer a Cristiano Ronaldo

En lugar de Jesús: ¡un nuevo entrenador para Portugal en el partido de despedida de Ronaldo!

Origi se incorporó al programa «Crossover Into Business» de Harvard, que ayuda a los deportistas profesionales a desarrollar sus conocimientos en el ámbito empresarial y a prepararse para la vida después de la retirada.

El programa se extiende durante un semestre y conecta a los participantes con mentores que son estudiantes de máster en administración de empresas, con el foco puesto en adquirir habilidades prácticas en el mundo de los negocios, en lugar de obtener un título universitario completo.

El exjugador belga tiene múltiples ambiciones más allá del fútbol, con un interés especial en la industria de la moda, y además trabaja en el desarrollo de una agencia de fútbol que lleva el nombre de «DLF Sports», en colaboración con Marvin Willem Ofori.

Origi ya había revelado su pasión por su nuevo camino, al afirmar: «Estoy verdaderamente comprometido con la moda como oficio», según recogió el diario británico «The Sun».

El exdelantero del Milan añadió que desea conocer la historia de esta industria y, finalmente, trabajar junto a algunos de los diseñadores más destacados del mundo.

A pesar de su alejamiento de los terrenos de juego, Origi sigue presente en la memoria de la afición del Liverpool, ya que fue uno de los jugadores más influyentes en la etapa del entrenador Jürgen Klopp, durante 7 exitosos años que pasó en el estadio de Anfield.

El dueño de los goles decisivos

Origi se incorporó al Liverpool procedente del Lille francés en 2014, por cerca de 10 millones de libras esterlinas, y se hizo famoso por marcar goles decisivos, entre los más destacados el emocionante gol de la victoria en el minuto 96 ante el Everton, en diciembre de 2018, tras un célebre error del portero Jordan Pickford.

Sus momentos más destacados con la camiseta del Liverpool llegaron durante la histórica remontada ante el Barcelona, en las semifinales de la Liga de Campeones de 2019, cuando marcó dos goles en la victoria por 4-0 en el estadio de Anfield, entre ellos el cuarto y decisivo gol, que llegó tras un saque de esquina rápido ejecutado por Trent Alexander-Arnold. El Barça había ganado la ida en su propio estadio (3-0).

Origi también marcó el segundo gol en la victoria del Liverpool sobre el Tottenham por 2-0, en la final de la Liga de Campeones (2018-2019) en la capital española, Madrid, contribuyendo con fuerza a la coronación de su equipo con el título.

El delantero belga también formó parte del equipo que se proclamó campeón de la Premier League en 2020, poniendo fin a una espera de 30 años para que el Liverpool recuperara el título del campeonato.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google