Mijatovic en Goal: "El Valencia ya arrastraba problemas antes de que llegara Lim"

El valencianismo nunca se lo perdonó pero Pedja Mijatovic tiene claro qué le pasa al Valencia C.F, a su afición y a Peter Lim. Lo cuenta en Goal.com

Consciente de lo que supusieron sus tres años vistiendo la camiseta del Valencia, Pedja Mijatovic afirma en Goal que le duele la actual situación del equipo y la entidad, pone en valor lo que ha hecho Peter Lim por ella y pide comprensión al valencianismo.

¿Qué significado tienen los Real Madrid-Valencia para usted?

"Recuerdo todos. Todos. Pasé tres años en Valencia, la gente me quería mucho, ahí me formé como jugador y como persona. Esos años los recuerdo con mucho cariño. Salvo los últimos seis meses, por mi turbulenta salida".

Si tuviera que quedarse con uno de esos partidos ¿con cuál lo haría?

"Sin duda, el primero que jugué con la camiseta del Madrid …en Valencia. Fue un encuentro con muchísima presión para mí, pero también para mis compañeros. Me tuvieron que sacar del avión y llevarme directamente al hotel, desde la terminal. Todo lo que pasó aquel día fue extraño, pero la gente estaba muy enfadada. En realidad, todos los enfrentamientos entre Madrid y Valencia son muy tensos. Especialmente, mientras estuve yo".

El valencianismo no le ha olvidado, no se crea.

"Yo quiero mucho a Valencia y al club. Fue mi primer contacto con un club extranjero. Enseguida conecté con la mentalidad valenciana. Me decían que, desde la marcha de Kempes, no había habido un jugador que transmitiera sensaciones tan positivas. Por eso entendí el enfado cuando me marché. Si yo fuera aficionado, me hubiera sentido como ellos y también la hubiera tomado con el jugador. Por mí se pagó una cláusula (1.486 millones de pesetas de entonces). Fui el traspaso más caro del fútbol español, hasta aquel momento. Pero a la gente, eso no le importaba. Sólo que ya no estaba".

Cuesta creer que aún se le guarde rencor.

"Fuera del campo nunca he tenido ningún problema. Es verdad que me recriminaban el haberme marchado. Mi hijo, que ya no está con nosotros, vivió siempre en Valencia. A la familia que le cuidó también le quiero mucho, son como mis segundos padres. Valencia siempre ha sido y será una ciudad muy importante para mí".

Entonces, la situación por la que está atravesando el club debe dolerle mucho.

"Evidentemente. Sigo al Valencia y sufro con el equipo. Es un club que siempre ha luchado por jugar la Champions, incluso por ganar la liga. Y ahora le ves en una situación que no sabes por dónde va a salir. Todo eso produce mucha frustación".

¿Qué parte de culpa le atribuye a Lim en toda esta situación?

"La gente siempre tiene que encontrar a alguien contra quien ir. Primero son los jugadores pero, cuando eso ya no tiene efecto, va más allá. Yo no conozco al propietario. Pero llegó en un momento económicamente muy complicado y eso, la afición, lo tiene que valorar. Es verdad que algunas cosas las tendrían que haber hecho mejor y seguramente lo intentaron. Pero el aficionado del Valencia es muy exigente Piensan que el equipo debe ganar o por lo menos luchar por la Liga y no aceptan nada más. Es su mentalidad. Y hay que tener en cuenta que cuando la situación económica es complicada, no puedes hacer muchas de las cosas que quieres. Te dificulta diseñar un proyecto deportivo y la gente no lo entiende".

Entonces ¿lo dejamos en que Lim no es tan culpable como algunos señalan?

"El valencianismo no sólo ha tenido problemas con la llegada de Lim a la propiedad. Los problemas ya los arrastraba de antes".

Pero malvender jugadores, la falta de explicaciones a todo, la salida de Marcelino y Alemany…

"Yo he sido jugador. Estas cosas no las entiendes. Pero también he sido director deportivo del Real Madrid tres años. Aprendí muchísimo. Por eso sé que muchas veces tienes ideas muy buenas pero no las puedes desarrollar. La gente debe entender que gestionar un club no es tan fácil como pueda parecer. Y creo que, en el Valencia C.F ha sucedido eso. La afición quiere a los mejores toda la vida ahí. Pero el club tiene que facturar y cerrar presupuestos. Y, a veces, estás obligado a vender a tus mejores jugadores, a tu mejor activos. El problema viene cuando vendes y no eres capaz de invertir en algún joven que algún día haga olvidar al que vendiste".