«El último enigma»: Mourinho aplaza su decisión en el Real Madrid

Según el diario español «Marca», el entrenador portugués José Mourinho sigue conformando su cuerpo técnico para su regreso al Real Madrid. Solo falta un miembro.

Aunque ya tenía casi todo el equipo definido, prefirió dejar ese puesto pendiente para elegir al candidato idóneo con calma.

Ha conformado un equipo de confianza para gestionar el día a día y aplicar sus ideas desde el inicio.

Antes del anuncio oficial, el técnico visitó la Ciudad Deportiva de Valdebebas para empezar a planificar la nueva temporada.

Durante su visita de varios días le acompañaron João Tralhaú y Pedro Machado, dos de sus colaboradores más cercanos, que participaron en reuniones con los responsables del club y el cuerpo técnico. y definieron los primeros detalles del plan de preparación, incluidos los amistosos y el programa de pretemporada.

En las reuniones reafirmó su filosofía de controlar cada detalle y supervisar el día a día del grupo: «Me gusta estar presente desde el primer día, ver quién llega temprano y quién llega tarde, y luego subir el ritmo de trabajo de inmediato».

Además, se debatió la incorporación del último integrante del cuerpo técnico. Mourinho prefiere incorporar a alguien con vínculo previo al Real Madrid o amplia experiencia en la Liga, por lo que aún analiza opciones tras descartar algunos nombres recientes.

En las últimas semanas ha destacado el nombre del exdefensa portugués Pepe, por su sólida relación con Mourinho y su profundo conocimiento del entorno madridista. Además, ya trabajaron juntos entre 2010 y 2013, lo que alimenta las especulaciones sobre una posible renovación de su colaboración en el club blanco.

No obstante, Pepe no es la primera opción y aún no ha habido contacto oficial. Mourinho analiza con calma otras alternativas para elegir al candidato idóneo.