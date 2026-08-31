El Al-Hilal bajó el telón sobre una de las historias más largas de sus jugadores influyentes, tras poner fin a su vínculo con el defensa Ali Al-Bulaihi, al término de una trayectoria que se extendió durante nueve años.

El Al-Hilal anunció a través de su cuenta en la plataforma "X", en las primeras horas de la mañana del martes, la firma de un acuerdo de rescisión contractual con Al-Bulaihi, con lo que el jugador queda oficialmente fuera de las filas del "Azul", pese a que le restaba una temporada de contrato.

El Al-Hilal escribió en un comunicado oficial a través de su página web: "La junta directiva de la sociedad del club Al-Hilal, presidida por su alteza el príncipe Nawaf bin Saad, expresó su agradecimiento y reconocimiento a su alteza real el príncipe Al-Waleed bin Talal, por hacerse cargo del importe de la rescisión contractual con el jugador del primer equipo de fútbol del Al-Hilal, Ali Al-Bulaihi".

Y añadió: "La junta directiva manifestó su profundo agradecimiento a su alteza por sus posturas de apoyo al Al-Hilal y por sus contribuciones prolongadas a la trayectoria del club en sus distintas etapas, subrayando que las iniciativas de su alteza representan una extensión de una relación histórica sólida con el Al-Hilal y un apoyo continuo a su trayectoria y sus aspiraciones".

Al-Bulaihi se incorporó al Al-Hilal en el verano de 2017 procedente del Al-Fateh, y continuó su recorrido con el equipo hasta el verano actual. La segunda mitad de la temporada pasada fue testigo de su traspaso al Al-Shabab en calidad de cedido durante seis meses.

La cesión del defensa se produjo después de que quedara fuera de los planes del italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, que no quiso contar con él.

El exinternacional había sido excluido de la concentración de preparación del Al-Hilal en Austria, antes de realizar sus entrenamientos de forma individual, apartado del grupo, durante el último periodo.

A lo largo de su etapa en el Al-Hilal, Al-Bulaihi disputó 263 partidos en las distintas competiciones, marcó 23 goles y contribuyó a la conquista de 14 títulos, según Asharq Al-Awsat.

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