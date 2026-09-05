El truco de Mourinho: Courtois, el "sustituto de Rodri" en el Real Madrid

El guardameta belga Thibaut Courtois adquiere una importancia cada vez mayor con su club, el Real Madrid, en la construcción del juego desde atrás durante la temporada actual.

En este contexto, Rubén Martín, periodista de la Cadena COPE, afirmó a través de su canal de YouTube que el entrenador José Mourinho ha encontrado la fórmula que le da al Real Madrid una mejor salida de balón, sin necesidad de un jugador como Rodri en el mediocampo.

La red Defensa Central publicó las declaraciones de Rubén Martín, quien dijo: «Courtois es la pieza fundamental en este aspecto, porque ayuda al equipo a lograr superioridad numérica durante la construcción del juego, con Dean Huijsen e Ibrahima Konaté ubicados en posiciones abiertas, mientras que el portero se sitúa en el centro».

Y añadió Rubén Martín: «El sustituto de Rodri en el Real Madrid se llama Courtois, un portero que mide dos metros y juega como pivote. Bromas aparte, esta es una solución que Mourinho usará esta temporada».

Continuó: «Los equipos tienen que iniciar el juego desde la zona de construcción con un jugador más en comparación con el número de jugadores con los que presiona el rival. El Real Betis presionó con dos jugadores, y el Real Madrid tenía que sacar el balón con tres jugadores».

Y destacó: «Lo habitual es sacar el balón a través de los dos centrales y el mediocampista, o a través de los dos centrales y el lateral, pero Mourinho no quiso agotar esta solución».

Según el periodista español, esta solución podría haber salido mal, porque hay que probar el nivel de Courtois en el manejo del balón con los pies.

Recalcó: «Ha usado a dos centrales abiertos y al portero en el centro. Tengo ganas de ver la calidad de Courtois en el manejo del balón con los pies y saber cómo saldrán las cosas con él. Es una solución, y tenemos que ver cómo funciona».

A pesar de que el guardameta belga representa una fuente de seguridad bajo los palos, el juego con los pies es algo que muchos porteros padecen. Aun así, Mourinho tiene plena confianza en el portero, al que conoce desde hace muchos años, tras haber trabajado con él en el Chelsea.

Mourinho sabe muy bien lo que Courtois es capaz de hacer, y no tiene duda alguna sobre su capacidad para desempeñar esta tarea de forma perfecta y ayudar a los dos centrales a sacar el balón de manera más limpia. Y quedó demostrado ante el Real Betis que el equipo no sufrió tanto bajo la presión del rival. Sin embargo, la ausencia de un mediocampista organizador que ayude al equipo en este aspecto es algo de lo que todos hablan.

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