El primer equipo del FC Barcelona disfrutó de un día de descanso este domingo, con el visto bueno de su entrenador Hansi Flick, tras el torneo amistoso triangular disputado el sábado en Udine.

El Barcelona no pudo proclamarse campeón del Trofeo Friuli Venezia Giulia, después de caer ante el Udinese por un gol a cero, en el torneo triangular celebrado en Udine.

Según el diario "Mundo Deportivo", los jugadores del Barça no faltaron a la Ciudad Deportiva Joan Gamper. La noticia más destacada es el regreso anticipado de Eric García y Joan García, que realizan sus primeras sesiones de entrenamiento de cara a la nueva temporada, pese a que se esperaba su regreso el próximo miércoles.

Otro jugador que entrenó este domingo en la Ciudad Deportiva, y que regresó antes de la fecha prevista, es el inglés Anthony Gordon.

Junto a este trío está Gavi, que también regresó de forma anticipada y que entrenaba desde el pasado jueves, es decir, seis días antes de la fecha prevista.