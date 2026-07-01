El Tottenham Hotspur batirá su récord de traspasos con un fichaje de más de 98 millones de euros

El Tottenham fichará a Mateus Fernandes, confirma Fabrizio Romano. El centrocampista portugués ya tiene luz verde del West Ham United para someterse a reconocimiento médico. El club londinense pagará 85 millones de libras (casi 99 millones de euros) por Fernandes, lo que lo convertirá en el fichaje más caro de su historia.

Fernandes, de 21 años, debutó con Portugal en abril, pero no irá al Mundial con Roberto Martínez. Su buen rendimiento en el West Ham atrajo a varios clubes, entre ellos el Manchester United.

A mediados de junio, Sky Sports informó de que los Red Devils preparaban una oferta inicial, pero finalmente no fichará por Old Trafford. Será el Tottenham quien consiga su firma.

El centrocampista llegó al West Ham el pasado verano procedente del Southampton por unos 44 millones de euros, donde el canterano del Sporting de Lisboa fue uno de los pocos puntos positivos en una temporada por lo demás desastrosa.

El club londinense descendió de la Premier League en la última jornada de la temporada pasada, lo que le obliga a vender a algunos de sus jugadores más destacados.

Fernandes tenía contrato con el West Ham hasta 2030, así que los Hammers reciben una suma récord por el internacional luso.

Xavi Simons llegó por 65 millones, pero Fernandes supera esa cifra. El conjunto londinense se salvó del descenso la pasada campaña y busca mejorar.

Para reforzar la zaga llegaron los laterales Andy Robertson (agente libre procedente del Liverpool) y Marcos Senesi (agente libre procedente del Bournemouth), además del central holandés Jan Paul van Hecke, fichado al Brighton por 60 millones.