El Tottenham Hotspur ha alcanzado un acuerdo con el Manchester City para el fichaje del extremo brasileño Savinho durante el actual mercado de fichajes de verano, en una operación cuyo valor total podría alcanzar los 85 millones de libras esterlinas.

Está previsto que el Tottenham abone 75 millones de libras esterlinas como cantidad base para cerrar el acuerdo, además de otros 10 millones de libras esterlinas en forma de incentivos y bonificaciones vinculadas al rendimiento del jugador, según informó el portal "The Athletic".

El Tottenham trabaja para cerrar dos operaciones con el Manchester City por el fichaje de Savinho y del delantero egipcio Omar Marmoush, después de que el club haya logrado avances en las negociaciones por ambos jugadores.

Las negociaciones del Tottenham para el fichaje de Marmoush siguen en marcha, en una operación independiente del traspaso de Savinho. Savinho no formó parte de la convocatoria del City en el partido que el equipo perdió ante el Arsenal por 0-3 en la Community Shield.

El Tottenham ya había mostrado su interés en el fichaje de Savinho desde el pasado verano, cuando entró en negociaciones con el Manchester City por una operación valorada en cerca de 50 millones de euros, el equivalente a 43,3 millones de libras esterlinas o 58,2 millones de dólares, pero el club inglés no estaba dispuesto a desprenderse del extremo brasileño en aquel momento. Posteriormente, el Manchester City renovó el contrato de Savinho el pasado octubre, dejándolo ligado al club hasta 2031.

El Tottenham renovó su interés en el fichaje del jugador durante el actual mercado de fichajes, en su afán por reforzar sus opciones ofensivas, después de que el equipo haya sufrido mucho por las lesiones que han afectado a varios de sus jugadores, encabezados por Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Dominic Solanke y Wilson Odobert.

Savinho comenzó su carrera en la academia del Atlético Mineiro brasileño, antes de trasladarse al Troyes francés, propiedad del City Football Group (CFG), en 2022. El jugador disputó cedido periodos en el PSV Eindhoven neerlandés y en el Girona español, uno de los clubes pertenecientes al mismo grupo, antes de fichar de forma definitiva por el Manchester City en 2024 en una operación valorada en 40 millones de euros.

Savinho, de 22 años, ha disputado 53 partidos con el Manchester City, en los que marcó dos goles y dio 12 asistencias, aunque solo fue titular en siete partidos de la Premier League la temporada pasada bajo la dirección del técnico Pep Guardiola.

El traspaso de Savinho al norte de Londres representa el fichaje más reciente del Tottenham durante un verano de gran actividad en el mercado de fichajes, después de que el club haya gastado un total de 229,5 millones de libras esterlinas en los fichajes de Sandro Tonali, Matheus Fernandes y Jan Paul van Hecke. El Tottenham también incorporó a Andy Robertson, Marcos Senesi y Martin Dúbravka como agentes libres.

Aunque el valor total de la operación por Savinho es inferior al coste del fichaje de Sandro Tonali, que podría alcanzar los 100 millones de libras esterlinas a favor del Newcastle United, el traspaso del extremo brasileño supondrá un récord en la historia de las ventas del Manchester City.

La operación superará así el anterior récord del club, representado por el traspaso del delantero argentino Julián Álvarez al Atlético de Madrid en 2024, en una operación cuyo valor total alcanzó los 82 millones de libras esterlinas.