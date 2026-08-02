El club Maghreb de Fez se acercó a reforzar sus filas con el primero de sus fichajes extranjeros durante el actual periodo de transferencias veraniego, después de que el delantero sudafricano Tshegofatso John Mabasa llegara a Marruecos, de cara a completar su traspaso al equipo, en un paso que busca reforzar la línea ofensiva de cara a la nueva temporada.

El portal marroquí "Sport7" señaló que el delantero sudafricano Tshegofatso John Mabasa llegó a Marruecos para completar los trámites de su traspaso a las filas del Maghreb de Fez, tras unas prolongadas negociaciones que mantuvo con los responsables del campeón de Marruecos.

Los responsables del Maghreb de Fez esperan la llegada del jugador para dar los últimos toques al acuerdo, de cara al anuncio oficial de su contratación, con lo que se convertiría en el primer jugador extranjero que se incorpora a las filas del equipo durante el actual periodo de transferencias veraniego.

El portal marroquí añadió que Mabasa, de 29 años, se someterá al reconocimiento médico antes de firmar los contratos de forma oficial, y que suplirá la marcha del delantero marroquí Sofiane Benjeddida, quien se traspasó recientemente al Al Ahly egipcio.

La contratación del delantero sudafricano se enmarca dentro del plan de la directiva del Maghreb de Fez para reconstruir el equipo, especialmente tras la marcha de varios jugadores extranjeros, entre los más destacados el mauritano Aïssa Mbarek y el botsuanés Kabelo Seakanyeng.

Tshegofatso John Mabasa es considerado uno de los delanteros más destacados de la liga sudafricana, después de ofrecer unos niveles llamativos con el equipo del Stellenbosch durante la temporada pasada, con el que disputó las competiciones de la Copa Confederación Africana.

El delantero sudafricano también defendió anteriormente los colores del club Orlando Pirates, lo que le otorga una experiencia continental y local que podría representar un fuerte refuerzo para el Maghreb de Fez durante la próxima temporada.