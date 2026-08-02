El jugador Pep Chavarría dará el mayor paso de su carrera profesional, después de haber decidido abandonar el Rayo Vallecano para incorporarse al Chelsea, en una operación valorada en 25 millones de euros, además de bonos y variables, convirtiéndose así en la mayor venta en la historia del club madrileño.

El diario Sport señaló que el anuncio oficial del fichaje de Chavarría se producirá en las próximas horas, tras completarse los últimos detalles entre ambos clubes.

Y aunque el Rayo Vallecano esperaba conseguir una cifra cercana a la cláusula de rescisión del contrato del jugador, que asciende a 50 millones de euros, ambas partes acabaron alcanzando un acuerdo próximo a la mitad de esa cantidad.

El lateral izquierdo llega a la Premier League tras la mejor temporada de su carrera, ya que disputó 44 partidos en las diferentes competiciones, marcó un gol —espectacular en la portería del Atlético de Madrid— y repartió 3 asistencias, confirmando su condición de uno de los laterales izquierdos más destacados de LaLiga.

Su nivel despertó el interés de varios grandes clubes europeos, entre ellos el Bayer Leverkusen, pero el jugador prefirió finalmente el traspaso al Chelsea.

En Londres, Chavarría trabajará bajo la dirección del entrenador español Xabi Alonso, que apuesta por un estilo de juego basado en 3 defensas y laterales ofensivos, un sistema que se adapta a las cualidades ofensivas del jugador español.

Chavarría ya ha llegado a la capital inglesa, donde suplirá la salida de Marc Cucurella, que se marchó al Real Madrid, mientras que su principal competencia por el puesto de lateral izquierdo será con Jorrel Hato.

Tras sus etapas en los clubes Figueres, Olot, Real Zaragoza y Rayo Vallecano, Pep Chavarría se prepara ahora para afrontar el mayor reto de su carrera con su traspaso a uno de los gigantes del fútbol europeo.