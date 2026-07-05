El sustituto de Álvarez... Una estrella española cierra la puerta al Barcelona

El delantero de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, es uno de los jugadores más destacados de la selección española en el Mundial 2026.

Ya ha marcado cuatro goles con España en este Mundial, que se suman a los quince que anotó con la Real Sociedad la temporada pasada en La Liga.

Según el diario Sport, su gran nivel lo convierte en un jugador muy apetecible para varios clubes, entre ellos el Barcelona.

Tiene 29 años, varios cursos de fútbol por delante y un contrato con la Real Sociedad hasta 2028.

El Barça busca un ‘9’ tras la salida de Lewandowski y su prioridad es Julián Álvarez, del Atlético.

Si no logra fichar a Álvarez, el Barça barajará otras opciones, entre las que destaca Oyarzabal.

El jugador de la Real Sociedad se ha pronunciado en las últimas horas sobre este posible interés del Barcelona y de otros grandes clubes.

En una entrevista con «El Partidazo» de COPE, afirmó: «Lo he dicho muchas veces: soy feliz en la Real Sociedad. Para mí, este club es mi hogar y mi sitio».

Y añadió: «La Real Sociedad también me acogió en los momentos más difíciles, cuando atravesaba mi peor racha. Y gracias a la Real Sociedad estoy aquí hoy. No tengo mucho más que añadir».