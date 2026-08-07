El Manchester City ha identificado al sustituto adecuado para compensar la inminente salida de su estrella Rodri, que está muy cerca de reforzar las filas del Barcelona este verano.

El periodista especializado Gianluca Di Marzio explicó, a través de su sitio web oficial, que el Manchester City tiene como objetivo fichar al argentino Enzo Fernández, estrella del Chelsea, para suceder a Rodri en el feudo del Etihad.

Di Marzio dijo: "Enzo Maresca, entrenador del City, solo quiere fichar a Enzo, pues ambos ya trabajaron juntos en el Chelsea, y hay una fuerte sintonía entre ellos".

Y añadió: "Si la valoración de Maresca sobre el jugador argentino es indiscutible, aún no está claro si será posible abrir negociaciones con el Chelsea".

Señaló que el Chelsea considera a Enzo un jugador clave y una parte importante de su nuevo proyecto deportivo bajo la dirección de Xabi Alonso, además de que la valoración que el club londinense hace de su estrella argentina es sumamente elevada.

El experto en mercado concluyó: "La posibilidad de cerrar una eventual operación con el Manchester City todavía necesita explorarse, pero Maresca sueña con fichar a Enzo".

Enzo Fernández tiene 25 años y está ligado por contrato al Chelsea hasta el verano de 2032.